Nietolerancje pokarmowe - w jaki sposób je zdiagnozować?

IgG-zależne nietolerancje to najczęściej występujące nadwrażliwości pokarmowe, polegające na nieprawidłowej odpowiedzi układu immunologicznego pacjenta na spożywane produkty.

Nietolerancje te wiążą się z opóźnionymi i często niespecyficznymi objawami, a wykryć je można przy pomocy badania krwi.

Kiedy można podejrzewać nietolerancję pokarmową?

Nietolerancje pokarmowe zależne od IgG polegają na nadmiernym produkowaniu tych przeciwciał (swoistych dla szkodliwego produktu pokarmowego) przez nasz układ immunologiczny, co skutkuje występowaniem różnorodnych dolegliwości. Mogą one dotyczyć przewodu pokarmowego - najczęściej są to zaparcia, bóle brzucha, wzdęcia, mdłości, biegunki czy uczucie pełności. U niektórych pacjentów obecne są jednak objawy bardziej ogólne, takie jak zmiany skórne, bóle głowy, bóle mięśni i stawów, zwiększona męczliwość, problemy ze snem, zaburzenia widzenia, zmiany w zachowaniu, nagłe zmiany nastroju czy stany depresyjne.

Objawy występujące w przebiegu nietolerancji pokarmowych tego typu trudno powiązać jest z konkretnym produktem pokarmowym, ponieważ pojawiają się one dopiero po upływie co najmniej 24 godzin od spożycia szkodliwego pokarmu i mogą być obecne przez kilka dni. Jeśli nietolerowany produkt jest spożywany regularnie, dolegliwości mogą mieć przewlekły charakter - mówi Magdalena Sikora, specjalista Zdrowegeny.pl

Nietolerancje IgG zależne mogą pojawić się w dowolnym wieku i są to schorzenia odwracalne. Wśród przyczyn ich wystąpienia wymienia się natomiast m.in. przewlekły stres, długotrwałe stosowanie antybiotyków, choroby autoimmunologiczne czy choroby nowotworowe.

Pomiar poziomu przeciwciał IgG we krwi jest sposobem na rozpoznanie problemu

Badaniem pozwalającym na sprawdzenie, które produkty są nietolerowane przez nasz organizm, jest pomiar stężenia przeciwciał IgG we krwi. W ramach takiego testu oceniane jest stężenie IgG specyficznych dla różnych pokarmów. Zazwyczaj dostępne testy mają postać paneli złożonych z kilkudziesięciu - kilkuset produktów pokarmowych, które zawarte są w diecie większości osób. Do przeprowadzenia badania niezbędna jest tylko pobrana od pacjenta niewielka ilość krwi żylnej.

Dzięki wykonaniu testu pacjent dowiaduje się, które produkty są przez niego nietolerowane, a które może on spożywać bezpiecznie. Wynik wskazuje również, jak bardzo dana nietolerancja jest nasilona oraz jakie działania należy wdrożyć, aby wyeliminować problem. Najczęściej działaniem tym jest dieta eliminacyjna lub dieta rotacyjna, które zwykle należy stosować przez około 6 do 12 miesięcy. Ta pierwsza opiera się na całkowitym wykluczeniu szkodliwych produktów z jadłospisu, dieta rotacyjna zaś - na ich zamiennym spożywaniu wraz z produktami bezpiecznymi. Dzięki temu występujące nietolerancje (a tym samym dolegliwości obecne w ich przebiegu) ustąpią, a samopoczucie pacjenta znacząco się poprawi. Po czasowym wykluczeniu alergenu z diety lub ograniczeniu jego spożycia, istnieje duża szansa na odżywianie się w dawny sposób bez nawrotu problemów.

