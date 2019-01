Cud w szpitalu

Choć nie dojdzie do zamknięcia psychiatrii dziecięcej w Józefowie, od marca ma przestać działać podobny oddział w centrum Warszawy.

autor: Ryszard Waniek źródło: Fotorzepa Noworodek +zobacz więcej

Oddział Psychiatryczny dla Dzieci w Józefowie od lutego wznowi działalność. W ostatniej chwili zdecydowała się go poprowadzić konsultant wojewódzka psychiatrii dzieci i młodzieży dr Lidia Popek, dziś ordynator Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. – Dla nas to świąteczny cud – mówi Michał Stelmański, prezes Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii (MCN), do którego należy ten oddział.

Oddział dziecięcy, jeden z dwóch takich na Mazowszu, zawiesił działalność przed Bożym Narodzeniem, po tym jak wszyscy pracujący na nim psychiatrzy złożyli wypowiedzenia. Wypisano wówczas z niego wszystkich małych pacjentów.

Jak opowiada prezes, dr Popek sama zaproponowała, że poprowadzi oddział. – Jako konsultant wojewódzki czuła się odpowiedzialna za uratowanie szpitala – opowiada. Prezes MCN zapowiada, że z uwagi na zmianę kadry w najbliższym czasie planuje rozbudowę oddziału oraz wprowadzenie w nim „innowacyjnych terapii".

– Cieszymy się, że udało się uratować Józefów, ale mamy ogromne obawy związane z wypowiedzeniami złożonymi przez szefa i lekarzy kliniki psychiatrii w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym przy Żwirki i Wigury w Warszawie – mówi konsultant krajowa prof. Barbara Remberk.

Szef kliniki, prof. Tomasz Wolańczyk opowiada, że stało się to pod koniec grudnia, a szpital poinformował NFZ, że z dniem 31 marca będzie zmuszony rozwiązać z nim umowę. – Nasze wypowiedzenie nie ma nic wspólnego z oczekiwaniami płacowymi. Chodzi o warunki pracy, które przy 37 pacjentach na 20-łóżkowym oddziale zagrażają bezpieczeństwu zarówno chorych, jak i lekarzy. W sytuacji, gdy przy 17 dostawkach przyjmowani są tylko pacjenci w stanie zagrożenia życia, bardzo łatwo popełnić błąd – tłumaczy.

Kryzys w szpitalach ma związek z brakiem psychiatrów dziecięcych, których w Polsce jest jedynie 451, a zawód wykonuje 415.

"Rzeczpospolita"