Rozstępy w ciąży – czy muszą dotyczyć także Ciebie?

Rozstępy to problem, który spędza sen z powiek wielu spodziewającym się dziecka kobietom. Wrzecionowate pasma pojawiające się na brzuchu, piersiach czy na plecach w okolicy lędźwiowej wyglądają mało estetycznie, dlatego większość ciężarnych zastanawia się, jak zmniejszyć ryzyko ich wystąpienia. Sprawdzamy, czy jest to możliwe.

Rozstępy mogą dotyczyć nawet 50-90% przyszłych mam. Chociaż nie stanowią one żadnego zagrożenia dla zdrowia i prawidłowego rozwoju płodu, są poważnym defektem estetycznym: skóra naznaczona rozstępami znacznie traci na atrakcyjności.

Skąd się biorą rozstępy podczas ciąży?

Skóra człowieka jest niezwykle elastyczna – ma zdolność do kurczenia się i rozszerzania. Dlatego w okresie ciąży bardzo łatwo się rozciąga – by zrobić miejsce powiększającej się macicy i rosnącemu dziecku. Problem w tym, że proces rozszerzania w tym czasie zachodzi bardzo szybko – intensywne zmiany mają miejsce ok. 20. tygodnia ciąży. Skóra za nimi nie nadąża, dlatego często dochodzi do zerwania włókien kolagenowych znajdujących się w skórze właściwej. Organizm rozpoczyna proces regeneracji – ubytki wypełniają się masą kolagenową i widoczne są w postaci rozstępów. W pierwszym etapie (tzw. faza zapalna) przybierają kolor czerwony lub różowo-fioletowy, zaś w kolejnym (tzw. faza bliznowacenia) – stają się perłowe.

Istnieje kilka czynników, które wpływają na powstawanie rozstępów u przyszłych mam. Wśród nich można wymienić m.in.:

zmiany hormonalne,

zbyt szybki przyrost masy ciała,

nieprawidłową dietę,

małą elastyczność skóry.

Istotną rolę odgrywają także predyspozycje genetyczne, tj. występowanie rozstępów w rodzinie..

Warto pamiętać, że duże ryzyko powstania rozstępów nie dotyczy tylko 20. tygodnia ciąży –niekiedy tworzą się niedługo przed porodem lub zaraz po nim.

Zapobieganie rozstępom – czy to możliwe?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o możliwość zapobiegania rozstępom. Nie istnieje jedna przyczyna ich powstawania, dlatego działania profilaktyczne należy prowadzić na wielu płaszczyznach jednocześnie, co i tak nie daje gwarancji, że nieestetyczne blizny się nie pojawią. Warto jednak wdrożyć poniższe metody, aby do minimum zredukować takie ryzyko.

Nawadniaj organizm

Skóra pozbawiona wody szybko traci swoją elastyczność, dlatego jest bardziej podatna na powstawanie rozstępów. Jeżeli chcesz tego uniknąć, pamiętaj o systematycznym nawadnianiu organizmu.

Zgodnie z rekomendacjami Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności kobiety spodziewające się dziecka powinny wypijać ok. 2,5 l wody dziennie.

Dbaj o zdrową dietę

Dobrze zbilansowana dieta wpływa na prawidłowy przyrost masy ciała w ciąży. Pozwala to zmniejszyć ryzyko nadmiernego przybierania na wadze – jednego z czynników wpływających na powstawanie rozstępów.

Pamiętaj, aby:

kaloryczność posiłków dostosować do zapotrzebowania organizmu – w 2. trymestrze należy mu dostarczyć dziennie ok. 360 kcal więcej, natomiast w 3. trymestrze – 475 kcal więcej;

spożywać 5-6 mniejszych posiłków zamiast 3 dużych – pozwoli to jednocześnie wyeliminować problem zgagi;

jeść w regularnych odstępach czasu – dzięki takiej cykliczności nie będziesz odczuwać napadów głodu;

unikać spożywania nadmiernej ilości słodyczy, żywności przetworzonej i innych niskowartościowych produktów;

włączyć do diety dużo warzyw i owoców – są one dobrym źródłem wielu cennych witamin i soli mineralnych.

Masuj i nawilżaj skórę

Twoim codziennym rytuałem powinno stać się aplikowanie i delikatne wmasowywanie preparatów nawilżających. Takie zabiegi poprawiają elastyczność skóry i mogą zmniejszyć ryzyko zerwania włókien kolagenowych na skutek jej nadmiernego rozciągania. Nie musisz jednak stosować kosztownych kremów na rozstępy, aby uniknąć tego problemu. Badania naukowe opublikowane przez Cochrane wykazały, że używanie specjalistycznych preparatów zapobiegających rozstępom nie zmniejsza ryzyka ich powstawania.

Czy to oznacza, że nie trzeba w ogóle dbać o skórę? Stosowanie kosmetyków nawilżających ma sens – nie jest powiedziane, że jeśli po nie nie sięgniesz, rozstępy się nie pojawią. To kwestia naprawdę bardzo indywidualna, uzależniona od predyspozycji konkretnej kobiety. Wychodzi jednak na to, że niekoniecznie musisz wydawać setki złotych na luksusowe kremy – prawdopodobnie będą tak samo skuteczne jak preparaty z niższej półki cenowej.

Zabiegi pielęgnacyjne wykonuj nawet 2 razy dziennie. Dołącz do tego nie tylko delikatny masaż dłońmi, ale i rękawicą sizalową wykonaną z twardego i bardzo wytrzymałego włókna pozyskiwanego ze specjalnego gatunku agawy.

Nikt nie da Ci gwarancji, że unikniesz rozstępów. Warto jednak zacząć działać jak najwcześniej – jeszcze przed 20. tygodniem ciąży. Dzięki temu zwiększysz swoje szanse na walkę zakończoną sukcesem.

