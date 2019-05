Kto korzysta z programu in vitro

Warszawski program in vitro ciszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców.

- Pomagamy tym, którzy borykają się z problemem niepłodności - podnieśliśmy dofinansowanie in vitro do 90 proc. Z naszego programu skorzystało prawie 2 000 par i urodziło się 275 dzieci. Dlatego nadal będziemy go rozwijali i kontynuowali - mówi Rafał Trzaskowski, Prezydent Warszawy.

Z programu wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego można korzystać w sześciu wysokospecjalistycznych klinikach leczenia niepłodności (wybranych w drodze konkursu). Skorzystało z niego już 1997 par. I co najważniejsze na świat przyszło 275 młodych warszawiaków.

Zgodnie z zapowiedziami Rafała Trzaskowskiego program został rozszerzony. Zwiększyła się wysokość dofinansowania i pula środków przeznaczonych na ten cel. Obecnie stolica dofinansowuje aż 90 proc.kosztów procedur zapłodnienia pozaustrojowego. W tym roku przeznaczy na to 10,6 mln zł. W celu uczestniczenia w programie należy zgłaszać się bezpośrednio do jego realizatorów.

