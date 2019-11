Ratusz daje na in vitro

Rafała Trzaskowskiego prezydenta Warszawy zdecydował, że dofinansowanie programu zapłodnienia pozaustrojowego tzw. in vitro, zostanie zwiększone.

Prezydent podpisał projekt uchwały, którą skierował do Rady Miasta. Środki finansowe przeznaczone na program w latach 2019-22 to 33 320 510 zł. Maksymalna kwota dofinansowania jednej próby zapłodnienia pozaustrojowego to 6 000 zł (dotychczas było to ok. 5 550 zł). Jednej parze przysługiwać będą trzy próby.

Program „Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego" realizowany jest w stolicy od 2017 r. za sumę 22 mln zł. Spełniające warunki pary małżeńskie i partnerskie, mogły poddać się procedurze w sześciu, wyłonionych w konkursie placówkach. W okresie od listopada 2017 r. do końca października 2019 r. z programu skorzystało 2718 par. Potwierdzono 1537 ciąży klinicznych. Dotychczas urodziło się 496 dzieci.

Z programu mogą skorzystać pary zamieszkałe w Warszawie przynajmniej od 2 lat oraz kobiety zamieszkałe w stolicy przynajmniej od 2 lat w przypadku terapii gonadotoksycznej.

