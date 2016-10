Festiwalowy szturm whisky

W Polsce przybywa imprez promujących bursztynowe alkohole. Od 14 do 15 października w stolicy odbędzie się Whisky Live Warsaw.

źródło: materiały prasowe W ciągu czterech lat import whisky ze Szkocji do Polski, w butelkach 0,7 l, wzrósł o 60 proc. +zobacz więcej

- Whisky Live Warsaw skierowany jest do całego świata whisky. Swoje produkty może wystawić każdy, zarówno dystrybutorzy, którzy są już obecni w Polsce, jak i chcący dopiero u nas zadebiutować- mówi Jarosław Buss, szef firmy Tudor House, importującą luksusową whisky i organizator Whisky Live Warsaw. – Chętnych jest tak wielu, że - z racji ograniczonej powierzchni – nie jesteśmy w stanie zaprosić wszystkich – dodaje.

Na ten moment zarejestrowanych jest 55 wystawców, o pięciu więcej niż przed rokiem, gdy odbyła się II edycja. W hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport zaprezentują trunki nie tylko ze Szkocji i Irlandii, ale także z Japonii, Mauritiusa, Indii czy Tajwanu. Organizatorzy liczą na to, że w górę pójdzie także liczba odwiedzających. W 2015 roku było ich około 2,5 tys.

W tym roku odbyła się trzecia edycja Festiwalu Whisky w Jastrzębiej Górze organizowanego przez tamtejszy Dom Whisky. Imprezą cykliczną ma szanse stać się również Whisky Days zorganizowane na początku czerwca tego roku przez pochodzącą ze stolicy firmę Pick and Taste, m.in. właściciela sklepu Whisky and Wine Place oferującego whisky i wina.

- W pierwszej edycji Whisky Days udział wzięło około tysiąc osób. Zdecydowaliśmy się więc na kontynuację imprezy – mówi Łukasz Sosiński, współwłaściciel firmy Pick and Taste. – W lutym 2016 roku nasz festiwal odbędzie się w Zakopanem, a czerwcu ponowie zorganizujemy go w Warszawie – dodaje.

Jak dodaje, wśród odwiedzających dominowały osoby związane z branżą.

– Zakładamy jednak, że wraz z rosnącą popularnością Whisky Days przybywać będzie także miłośników whisky, bo właśnie dla nich organizujemy to wydarzenie – mówi Łukasz Sosiński.

Ambicje, by na stałe wejść do kalendarza imprez spod znaku szkockiej, ma Poznań Whisky Show. Jego druga edycja odbędzie się od 21 do 22 kwietnia 2017 roku.

W tym roku w pierwszy weekend kwietnia halę Arena w stolicy Wielkopolski odwiedziło o 2,5 tys. miłośników whisky. Czekało na nich 25 stoisk, na których dostępnych było około 60 różnych marek whisky, whiskey i burbonów.

Podczas poznańskiej imprezy, jak zaznaczają organizatorzy, po raz pierwszy poza granicami Wielkiej Brytanii odbył się pojedynek Whisky Fight Night. To wydarzenie podczas którego dwóch zawodników autorytetów z branży - toczy walkę na słowa i smak prezentując wybrany rodzaj whisky. Zwycięzcę pojedynku wskazała publiczność na podstawie ślepych testów.

Na whisky przypadnie ok. 75 proc. produktów wystawionych podczas Whisky Live Warsaw. Reszta to zyskujący na popularności w Europie gin oraz rum. W Polsce oba te alkohole mają na razie niszowe udziały rynkowe, ale branża oczekuje, że wkrótce możemy pójść w ślady krajów Zachodu. Tak, jak stało się to przed kilkoma laty z whisky. Aktualnie wydajemy na nią już ponad 1,5 mld zł rocznie - szacują dystrybutorzy.

Między innymi gin, a także koniaki i wódki można było posmakować podczas Poznań Whisky Show. Pojawili się tam tak także krawcy i dystrybutorzy cygar.

Krzysztof Maruszewski, organizator Poznań Whisky Show oraz właściciel firmy Stilnovisti, zajmującej się inwestowaniem w beczki whisky zwraca uwagę, że wydarzenia promujące whisky wpisuję się w rosnącą popularność tego alkoholu w naszym kraju.

- Na przestrzeni ostatnich czterech lat import whisky ze Szkocji do Polski, liczony w butelkach o pojemności 0,7 l, wzrósł o ponad 60 proc. i nie ma przesłanek, które świadczyłyby o tym, by w najbliższym czasie trend miał ulec zmianie - mówi Krzysztof Maruszewski.

Tylko w pierwszej połowie 2016 roku do naszego kraju trafiło do naszego o 20 proc. szkockiej niż przed rokiem. Polska zajmowała 14. miejsce na świecie wśród największych rynków eksportowych tego alkoholu. Po względem wartości sprzedaży - z 21,4 mln funtów - byliśmy cztery oczka niżej.

—Beata Drewnowska

Rzeczpospolita