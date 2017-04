Zakupy wprost pod drzwi

Żyjemy coraz szybciej i intensywniej, a przez to mamy mało czasu na zwykłe codzienne sprawy, na przykład na zakupy. Nic więc dziwnego, że wiele osób zamawia je przez Internet.

Wynalazcą zakupów online był brytyjski przedsiębiorca, wynalazca i specjalista branży IT, Michael Aldrich. W 1979 roku opracował technologię pozwalającą na dokonywanie zakupów przy użyciu telewizora i telefonu. Na tym pierwszym wyświetlał się tzw. wideotekst z produktami dostępnymi w sklepie. Kupujący wybierał określone pozycje, a jego zamówienie było przesyłane do sklepu za pomocą linii telefonicznej podpiętej do telewizora. Pomysł szybko się przyjął i już rok później handel elektroniczny zaczęły prowadzić różne firmy, początkowo głównie motoryzacyjne, które sprzedawały w ten sposób części do samochodów i artykuły motoryzacyjne. Podstawowym urządzeniem, niezbędnym do dokonywania pierwszych e-zakupów, był tzw. teleputer opracowany przez Aldricha – urządzenie będące połączeniem komputera z telewizorem, podpięte do sieci telefonicznej.

Polacy na zakupach online

W Polsce sklepy oferujące zakupy online pojawiły się w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wtedy były nowością, dzisiaj trudno wyobrazić sobie bez nich nasze życie. Przez Internet można zamówić niemal wszystko – od butów, aż po marchewkę. Właśnie marchewka, a ściślej branża spożywcza, to najbardziej dynamicznie rozwijający się sektor rynku e-zakupów. Coraz więcej sklepów decyduje się na udostępnienie tej opcji swoim klientom. Na warszawskich Bielanach od ponad 15 lat (rok założenia sklepu: 2001) nieprzerwanie i z sukcesem działa jeden z pionierów e-handlu spożywczego w Polsce

sklep internetowy hipermarketu e.Leclerc Bielany. Obecnie wręcz lawinowo wzrasta zapotrzebowanie klientów na tego typu usługi. Jak wynika z sondażu internetowej firmy badawczej Gemius Polska przeprowadzonego w roku 2015, już 55% Polaków robi zakupy online. Rośnie też częstotliwość wizyt poszczególnych klientów w wirtualnych sklepach. W internetowych marketach spożywczych najczęściej kupujemy napoje butelkowane, mleko w kartonie, towary sypkie (kaszę, ryż, cukier), ale coraz chętniej do wirtualnego koszyka wrzucamy również warzywa i owoce.

Dlaczego warto kupować przez Internet?

Z punktu widzenia tych, którzy zaopatrują się przez Internet, ta forma robienia zakupów spożywczych ma same zalety. Przede wszystkim nie trzeba udawać się do sklepu, wystarczy włączyć komputer lub sięgnąć po telefon i zalogować się na stronie. To oszczędność czasu i benzyny, jeśli po zakupy jeździmy samochodem. Poruszanie się między wirtualnymi półkami z wykorzystaniem wyszukiwarki jest prostsze, szybsze i mniej wyczerpujące niż krążenie z koszykiem po często ogromnej i zatłoczonej sklepowej hali. Zakupy w sieci można zrobić o każdej porze dnia i nocy, bo sklepy internetowe funkcjonują przez całą dobę. Dodatkowo niektóre z nich udostępniają funkcje tworzenia listy zakupów, dzięki czemu zamiast za każdym razem wyszukiwać pojedyncze artykuły, można to zrobić jednym ruchem myszki, wrzucając do wirtualnego koszyka produkty, które najczęściej kupujemy. Niektórzy zwolennicy e-zakupów podkreślają też, że w sieci dużo rzadziej ulegają zakupowym impulsom i nie kupują tego, co tak naprawdę nie jest im potrzebne. Nie ma też ryzyka, że kupimy coś, ponieważ nie pamiętamy, czy jest w naszej kuchennej szafce. No i kwestia podstawowa – internetowe zakupy trafiają prosto do naszego mieszkania, nie ma więc konieczności ładowania ich do windy czy wnoszenia po schodach. Dla zwolenników ekologicznego trybu życia zaletą jest również to, że jeden samochód dostawczy rozwozi zakupy do kilkunastu miejsc, według maksymalnie zoptymalizowanej rasy. Dzięki temu mniej spalin trafia do atmosfery.

Zamawiasz i już masz

Zakupy online coraz mniej różnią się od kupowania produktów w realnym sklepie. Często towary są dostarczane pod nasze drzwi o wiele szybciej niż sami moglibyśmy je przywieźć. Sklepy dbają też o to, aby niczego nie uszkodzić w trakcie transportu. Pracownicy osobno pakują artykuły spożywcze oraz pozostałe produkty, oddzielnie te chłodzone, oddzielnie mrożone. Ciężkie rzeczy kładą się na dno pojemników, aby niczego nie zgnieść. Produkty przechowywane są w kontrolowanych, klimatyzowanych warunkach – również w samochodach dostawczych, dzięki czemu podróżują w odpowiedniej temperaturze i trafiają do naszego domu świeże. Jeśli jakiś produkt nie spełnia naszych oczekiwań, możemy zwrócić go już w momencie zakupu – dokładnie tak jak w przypadku stacjonarnych zakupów.

Zakupy internetowe mają przed sobą ogromną przyszłość. Nic więc dziwnego, że kolejne sieci handlowe i sklepy decydują się na udostępnienie swoim klientom takiej usługi. I codziennie zwiększa się liczba osób, które z niej chętnie korzystają.

