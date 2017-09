Pożyczka na dowód - czy chwilówki są bezpieczne?

Popularne mity głoszą, że chwilówki są bardzo drogie, prowadzą do spirali długów, a firmom pożyczkowym nie można ufać. Rzeczywistość jednak wygląda zupełnie inaczej, o czym świadczy nieustannie rosnące zainteresowanie szybkimi pożyczkami w Polsce.

Polski sektor pożyczkowy, który właśnie oferuje m.in. popularne chwilówki, jest bardzo dojrzały i ma stabilną pozycję na rynku usług finansowych. To przekłada się również na postrzeganie tego sektora przez Polaków. Z ostatniego badania Kantar TNS wynika, że firmom pożyczkowym ufa już 17% naszych rodaków, a to zaufanie wzrosło w ciągu ostatniego roku o 54%, podczas gdy wzrost zaufania do banków wyniósł zaledwie 1,6%. To pokazuje, ile branża pożyczkowa w Polsce zrobiła, aby poprawić swój wizerunek i jak uatrakcyjniła się jej oferta. Nie powinno zatem dziwić, że w 2016 roku nasi rodacy pożyczyli w samych tylko firmach pożyczkowych zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce 1,81 mld zł i 2,1 mld zł u pożyczkodawców, którzy byli członkami Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych. Warto również dodać, że udział pożyczek niskokwotowych do 1 tys. zł (jak na przykład chwilówki) w całej puli kredytów udzielonych w Polsce w 2016 roku wyniósł 35%. To oznacza, że chętnych na chwilówki nie brakuje. Czy gdyby były rzeczywiście niebezpieczne, cieszyłyby się tak dużym zainteresowaniem?

Chwilówki a otoczenie prawne

Współczesny rynek firm pożyczkowych wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze kilkanaście lat temu, gdy często słyszało się o nadużyciach pożyczkodawców, a ich oferta należała do bardzo drogich. Dziś firmy pożyczkowe to najczęściej poważne instytucje, które inwestują w nowoczesne technologie, dopracowują nieustannie atrakcyjność oferty i skutecznie konkurują z bankami o pożyczkobiorców. Wzrost zaufania do rynku pozabankowego, o którym napisaliśmy wyżej, nie jest przypadkiem. Z jednej strony na poprawę bezpieczeństwa pożyczkobiorców wpłynęło lepsze prawo, z drugiej – działania samych firm pożyczkowych. W ostatnich latach byliśmy świadkami kilku nowelizacji prawa, które zaczęło lepiej chronić pożyczkobiorców i ograniczyło nadmierne koszty pożyczek. Przykładem jest ustawa o kredycie hipotecznym, która weszła w życie 22 lipca 2017 roku, a która nakłada również obowiązek wpisu instytucji pożyczkowych do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansów, co jeszcze bardziej poprawi kontrolę państwa nad pożyczkodawcami.

- Obok zmiany prawa, również firmy pożyczkowe same aktywnie działają na rzecz poprawy jakości oferty pozabankowej i zwiększenia bezpieczeństwa klientów. Można podać wiele przykładów takiego działania z ostatnich lat. Uruchomiono na przykład system Bezpieczny PESEL, chroniący przed wyłudzeniami pożyczek, wręczane są branżowe nagrody dla najlepszych firm pożyczkowych, tworzone są kodeksy etycznego udzielania pożyczek przez członków różnych stowarzyszeń – wylicza przedstawiciel TAKTO Finanse. – Pożyczkodawcy zaczęli również dokładniej sprawdzać klientów, chroniąc ich w ten sposób przed nadmiernym zadłużeniem. W 2016 roku odsetek odrzuconych wniosków o pożyczkę na polskim rynku pozabankowym wyniósł 60% - podkreśla specjalista ds. szybkich pożyczek TAKTO Finanse.

Wybieraj firmę pożyczkową z głową

Coraz lepsze otoczenie prawne i działania firm pożyczkowych na rzecz poprawy oferty to jednak jedno, ale podstawą bezpiecznego pożyczania i tak nadal pozostaje przede wszystkim rozsądek. Chwilówki mogą być rozwiązaniem na podreperowanie domowego budżetu i sposobem na sfinansowanie niespodziewanych wydatków, ale tylko wtedy, gdy pożycza się pieniądze z głową. Chwilówka nie stanie się źródłem problemów, gdy przede wszystkim skorzystamy z oferty wiarygodnej firmy pożyczkowej. Dziś najczęściej szybkie pożyczki zaciągane są przez internet. Również online można bez problemu sprawdzić opinie o wybranym pożyczkodawcy. Warto także zwrócić uwagę, czy na stronie www firmy pożyczkowej dostępne są szczegółowe dane na temat pożyczkodawcy (na przykład KRS, nazwa właściciela, adres siedziby, telefony kontaktowe itp.).

Aby pożyczać pieniądze bezpiecznie, należy również dokładnie sprawdzić wszystkie koszty pożyczki, zanim zostanie zawarta umowa. Wiarygodny pożyczkodawca najczęściej udostępnia na swojej stronie internetowej umowę ramową lub formularz informacyjny, które można w zaciszu domowym spokojnie i dokładnie przeczytać. Warto także prosić o wyjaśnienia, gdy nie rozumiemy niektórych zapisów w umowie. Na koniec należy się jeszcze raz zastanowić, czy rzeczywiście pożyczka jest nam potrzebna i czy będziemy mogli ją spłacić bez nadmiernego obciążenia dla domowego budżetu. Gdy będziemy zaciągali chwilówki w sposób, jaki został opisany wyżej, nie staną się one dla nas źródłem problemów, ale będą wygodnym narzędziem do finansowania naszych marzeń lub niespodziewanych wydatków.

Materiał Partnera