Pożyczka dla seniora – cechy idealnej oferty

Z ofert szybkich pożyczek korzystają osoby w różnym wieku. Pozyskane w ten sposób środki mają też różne przeznaczenie.

Służą do pokrycia niespodziewanych wydatków, realizacji planów i marzeń, pozwalają na pokonanie przejściowych kłopotów finansowych. Ich wspólną cechą zawsze jednak pozostaje wygoda, która dotyczy zarówno kwestii formalnych pożyczki, jak i sposobu jej realizacji.Duże zainteresowanie szybkimi pożyczkami to także zasługa ich przejrzystych zasad, które są czytelne dla każdego – bez względu na wiek, wykształcenie czy poziom wiedzy na temat działania rynku finansowego oraz obecnych na nim produktów. To właśnie dzięki temu chwilówki cieszą się tak dużą popularnością również wśród osób starszych. Czy szybka pożyczka jest rzeczywiście dobrym rozwiązaniem dla seniora? Jak znaleźć ofertę, która będzie atrakcyjna, a przy tym w pełni bezpieczna dla starszych osób?

Pożyczka dla seniora? TAK!

Oferty szybkich pożyczek najczęściej wychodzą naprzeciw oczekiwaniom zróżnicowanej grupy klientów. I przyznać trzeba, że w tym zakresie rzeczywiście spełniają swoje zadanie. To właśnie między innymi są tak popularne także wśród osób starszych. Mocne skrócenie zakresu wymagań oraz pozostałych kwestii formalnych – charakterystyczne dla tego rodzaju pożyczek – sprawia, że do ich zaciągnięcia nie potrzeba mnóstwa wolnego czasu, nie trzeba też gromadzić całego stosu dokumentacji. Poza tym osoby starsze, które często ze względu na wiek mają trudności z poruszaniem się lub nie dysponują własnym środkiem lokomocji, nie muszą pokonywać być może wielu kilometrów do najbliżej placówki stacjonarnej, aby wypełnić wniosek o przyznanie pożyczki. Mogą to zrobić wygodnie i w komfortowych warunkach, w zaciszu swojego domu.

To nie koniec ułatwień, jakie czekają seniorów w przypadku chwilówek. Konieczność przedstawiania kolejnych zaświadczeń potwierdzających wysokość osiąganych dochodów oraz odrzucanie wniosku z powodu zbyt niskich przychodów (właściwe dla kredytów), w trakcie ubiegania się o chwilówkę zostały zastąpione absolutnie minimalnym zakresem formalności, ograniczonym zaledwie do posiadania stałego adresu zameldowania, spełnienia kryteriów odnoszących się do wieku klienta czy też dołączenia kopii rachunków za media stanowiących dowód wypłacalności. W przypadku ofert pożyczek powiązanych z kartą przedpłaconą, potencjalny pożyczkobiorca nie musi nawet posiadać indywidualnego rachunku bankowego. Pieniądze z chwilówki trafiają na tzw. rachunek techniczny, przypisany do karty, za pośrednictwem której następuje realizacja pożyczki, co w przypadku osób starszych nie wiąże się z dodatkowymi trudnościami wynikającymi z konieczności otworzenia rachunku bankowego lub kosztami jego utrzymania.

Starsze osoby nie muszą obawiać się zawiłych procedur zaciągnięcia pożyczki. Firmy pozabankowe w tej kwestii również zadbały o swoich klientów. Zawsze można zadzwonić do Biura Obsługi Klienta, gdzie na wszystkie pytania odpowiedzą konsultanci, którzy w razie takiej konieczności przeprowadzą klienta krok po kroku przez cały proces finalizacji pożyczki – od momentu wypełniania wniosku, aż po sprawy techniczne związane z przelaniem środków na konto klienta. Szybko, łatwo, wygodnie i co ważne, bez niepotrzebnego stresu.

Pożyczka dobra dla każdego

W związku z funkcjonowaniem na rynku wielu firm zajmujących się udzielaniem szybkich pożyczek, ofert tego rodzaju produktów jest naprawdę wiele. Jak zatem znaleźć tę najlepszą, której warunki będą atrakcyjne dla osób starszych?

Dobra pożyczka dla seniora to ta, która jest adekwatna zarówno do jego potrzeb, jak i sytuacji materialnej, w jakiej się znajduje. Te najlepsze wyróżniają się elastycznymi zasadami, które można dostosowywać do zmieniającej się sytuacji życiowej. Dotyczy to zarówno terminu, jak również formy spłaty zadłużenia. Osoby starsze powinny pamiętać o tym, że wybór warunków pożyczki w sposób jak najbardziej realny wpływa na ich poziom bezpieczeństwa. Dlatego też, obawiając się trudności w jednorazowej spłacie całości pożyczonej sumy, mogą wybrać pożyczkę ratalną. Rozłożenie całej kwoty na mniejsze raty, których wysokość oraz częstotliwość będzie można ustalić w oparciu o swoje możliwości, zdecydowanie zwiększa prawdopodobieństwo terminowej spłaty pożyczki.

Osoby starsze powinny ponadto zwrócić uwagę na to, czy w wybranej ofercie pożyczkodawca dopuszcza możliwość przesunięcia wyznaczonego w umowie terminu spłaty. Pomimo tego, że zazwyczaj skorzystanie z takiego rozwiązania wiąże się z dodatkowymi opłatami, z całą pewnością będzie i tak mniej kosztowne niż spłata odsetek od pożyczonej kwoty naliczanych w przypadku nieterminowego wywiązania się ze zobowiązania. Im lepiej warunki pożyczki będą odzwierciedlać możliwości finansowe seniora, tym większa szansa na to, że spłata zobowiązania będzie przebiegać bezproblemowo – to jedna z najważniejszych zasad chwilówek, także tych przeznaczonych dla seniorów.

Równie ważne jest dokładane zapoznanie się z regulaminem pożyczki. Warto więc przed podpisaniem umowy poznać każdy jej zapis – nawet ten, który pozornie wydaje się być mało istotny, a także uzyskać odpowiedzi na wszelkie nurtujące pytania i wątpliwości. Seniorzy powinni wybierać wyłącznie te propozycje pożyczek, których zasady są dla nich faktycznie jasne i klarowne. Jeżeli natomiast coś wciąż pozostaje dla nich niejasne, powinni starać się jak najszybciej wyjaśnić wszystkie niezrozumiałe zapisy. Warto skorzystać nie tylko z danych w sieci, ale również z numerów telefonów udostępnionych przez parabanki, pod którymi czekają profesjonalnie przygotowani do udzielania informacji konsultanci. Dobrym pomysłem będzie również sprawdzenie aktualnych rankingów pożyczek dla emerytów. Jeżeli mimo wszystko pewne kwestie nadal pozostają niejasne, można udać się do stacjonarnej placówki instytucji i tam wyjaśnić wszelkie wątpliwości. W tym przypadku nadmiar wiedzy ewidentnie działa na korzyść klienta.

Pożyczka dla seniora powinna być elastyczna i musi dopuszczać możliwość zmiany warunków, a jej zasady muszą być proste i czytelne dla każdego. Trzymając się tej zasady, można w każdym wieku bez obaw cieszyć pozyskanymi z chwilówki dodatkowymi środkami.

Materiał Partnera