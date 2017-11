Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

W biznesie trzeba być ostrożnym, szczególnie przy podejmowaniu współpracy z nowym kontrahentem. Jak sprawdzić jego wiarygodność?

Prowadząc działalność gospodarczą nie można pozwolić sobie na zbyt wiele błędów. Ryzyko utraty lukratywnego zlecenia lub utopienie pieniędzy w nietrafionej inwestycji to nocne koszmary wielu przedsiębiorców, ale przede wszystkim sen z powiek spędza im częsty i realny problem: niesolidny kontrahent, który zwleka ze spłatami.

Sprawdzanie wiarygodności kontrahenta

Sprawdzanie wiarygodności kontrahenta to częsta praktyka w biznesie. Niektórzy, szczególnie mali przedsiębiorcy, często zadają sobie pytanie: “Czy tak wypada? Czy to nie okazywanie braku zaufania?”.

Pomyślmy: kiedy planujemy remont mieszkania, pytamy przecież rodzinę i znajomych o kogoś zaufanego, kto ów remont przeprowadzi solidnie i w dobrej cenie. Jeśli nie mamy kogo zapytać osobiście, szukamy w internecie - najlepiej gdzieś, gdzie można poczytać opinie o fachowcu. Czy tak wypada? Jak najbardziej! Czy to okazywanie braku zaufania? Absolutnie nie!

Gdzie szukać informacji?

O ile istnieje taka możliwość, dobrym pomysłem jest sprawdzenie opinii o potencjalnym kontrahencie w branży - kto wcześniej z nim współpracował lub współpracuje w tej chwili i jak to ocenia. Warto także sprawdzić oceny w internecie. Być może figuruje w jakimś serwisie lub jego klient/ partner opublikował swój punkt widzenia np. na forum internetowym.

Kolejny krok jest bardzo ważny: sprawdzenie, czy Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych nie wpisał naszego kontrahenta na listę. Jeśli nie znajdziemy tam o nim żadnych informacji, możemy odetchnąć z ulgą - to już połowa sukcesu! Do sprawdzenia pozostają jednak jeszcze BIG (Biuro Informacji Gospodarczej) oraz BIK (Biuro Informacji Kredytowej). Nawet jeśli kontrahent nie figuruje w KRD, mógł pozostawić po sobie ślad w jednej z tych dwóch instytucji. Być może brał kiedyś pożyczkę ratalną w www.ratkomat.pl i nie spłacał jej w terminie, co byłoby złym znakiem? Lub w drugą stronę: spłacał raty bezproblemowo i w terminie, co dowodzi, że jest solidny i godny zaufania. Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na to, czy wpis jest pozytywny, czy negatywny - istnieją bowiem firmy pożyczkowe udzielające kredytów także zadłużonym. Sam więc fakt, że kontrahent został zweryfikowany pomyślnie i otrzymał pieniądze, nie oznacza, że jest on wiarygodny.

Jak zgłosić nierzetelnego kontrahenta?

Co, jeśli już raz się sparzyliśmy i nie chcemy, aby za sprawą tego samego kontrahenta spotkało to również innych przedsiębiorców i nie tylko? Jeśli dysponujemy tytułem wykonawczym przeciwko owemu dłużnikowi, należy złożyć wniosek do sądu rejestrowego KRS i uiścić opłatę. W ciągu 14 dni sąd ma obowiązek przeprowadzić postępowanie i wydać postanowienie.

Czy warto to zrobić? Warto, ponieważ w ten sposób wskazujemy nieuczciwego kontrahenta, który - jeśli pomimo groźby znalezienia się w rejestrze wciąż nie ureguluje długu - w przyszłości będzie miał spore problemy z odbudowaniem wizerunku swojego lub firmy, pozyskania klientów, a nawet kredytów w bankach. A co ważniejsze: nie narazi kolejnych osób na nieprzyjemności związane z nieuregulowanymi płatnościami.

