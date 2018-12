Choinki pod kontrolą strażników

Straż Miejska kontroluje miejsca sprzedaży choinek. Sprawdza m.in. czy pochodzą z legalnego źródła.

Strażnicy miejscy rozpoczynają kontrole punktów sprzedaży świątecznych drzewek – chcą w ten sposób przede wszystkim wyeliminować przypadki wprowadzania do sprzedaży roślin pozyskanych nielegalnie. To nie wszystko. Drzewka, nawet jeśli z legalnej hodowli, muszą być dopuszczone do wycinki, ich sprzedaż musi odbywać się w miejscach do tego wyznaczonych, a właściciel punktu sprzedaży musi mieć dokument potwierdzający zgłoszenie działalności gospodarczej.

Jakie dokumenty sprawdzają strażnicy podczas kontroli stoiska z choinkami? Dowód zakupu drzewek ze wskazaniem źródła ich pochodzenia lub zgoda na wycinkę drzew, dokument potwierdzający legalność zajęcia terenu, wpis do ewidencji działalności gospodarczej – to podstawowe dokumenty, które powinna okazać strażnikom osoba prowadząca przedświąteczny handel.

Kontrolami objęto punkty sprzedaży prowadzone zarówno przez pośredników, którzy drzewka kupują w hurtowniach, jak i stoiska prowadzone przez samych plantatorów. Rośliny sprzedawane przez pośredników muszą posiadać specjalne metki, a kupiec musi mieć przy sobie dowód zakupu. Drzewka sprzedawane bezpośrednio przez hodowców nie muszą być w ten sposób oznaczone, za to sam plantator ma obowiązek okazać dokument z informacją, że drzewka zostały dopuszczone do wycinki – tłumaczą strażnicy. Kontrole prowadzone są w całej Warszawie.

