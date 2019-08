Pięć zalet płatności BLIK

Postęp cywilizacyjny i rozwój bankowości prowadzą między innymi do ciągłego powiększania oferty dostępnych systemów płatności.

Coraz więcej osób decyduje się na korzystanie z płatności BLIK. Ta popularność niewątpliwie wiąże się z licznymi zaletami systemu BLIK.

Czym właściwie jest BLIK?

Najprościej mówiąc BLIK jest formą płatności mobilnej, realizowanej przy użyciu telefonu. Wystarczy na naszym urządzeniu zainstalować aplikację mobilną banku. Gdy chcemy dokonać płatności, w aplikacji generujemy specjalny, 6 cyfrowy kod, który wpisujemy na terminalu płatniczym lub w panelu płatności w Internecie. Kod ten jest unikalny i ważny jedynie przez 2 minuty, więc jego ponowne użycie jest niemożliwe. Na koniec transakcję akceptujemy jeszcze kliknięciem na swoim telefonie i tym samym zatwierdzamy płatność.

Pięć zalet płatności BLIK

Wiele miejsc, jeden sposób płatności

BLIK umożliwia dokonywanie zakupów w sklepie stacjonarnym, supermarkecie, w kinie, w aptece, czy na stacji benzynowej. A to wszystko bez konieczności noszenia przy sobie portfela lub karty.

Szybka płatność w Internecie

Coraz więcej sklepów internetowych umożliwia płatność BLIKiem. Podczas płatności nie trzeba logować się do banku, czy też autoryzować przelewu. Wystarczy wygenerować kod w aplikacji i wpisać go w oknie płatności internetowej.

Obsługa bankomatu telefonem

System pozwala dokonać wypłaty środków z wielu bankomatów. W bankomacie wystarczy wybrać ikonę BLIK i postępować zgodnie z pojawiającymi się wskazówkami. Co więcej, część banków już wprowadziła również możliwość obsługi wpłatomatów za pomocą tego systemu.

Przelew na numer telefonu

Używanie BLIKa znacznie przyśpiesza zrobienie przelewu znajomej osobie. Wystarczy w aplikacji wprowadzić numer telefonu odbiorcy, bez konieczności wpisywania długiego numeru konta. Dzięki temu dzielenie się rachunkiem, na przykład za wspólną kolację ze znajomymi, staje się o wiele prostsze.

Promocje!

Banki starają się zachęcić swoich klientów do korzystania z tego systemu płatności. W związku z tym, co jakiś czas, pojawiają się liczne okazje dla użytkowników BLIKa. Można, między innymi otrzymać rabaty o różnej wysokości, a także wygrać nagrody pieniężne. To wszystko możliwe jest podczas robienia zwykłych zakupów, a nawet bez ponoszenia dodatkowych kosztów!

