Można pomóc powstańcom

Posłowie PO złożyli projekt ustawy, która zapewni powstańcom darmowy pobyt w domach pomocy społecznej.

O trudnej sytuacji powstańców informował prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz Związek Powstańców Polskich. Wskazał, że część tych, którzy mieszkają obecnie w DPS - ach, ma na tyle niskie dochody, że nie może samodzielnie zapłacić za swój pobyt. Bohaterowie muszą prosić o pomoc w przetrwaniu rodzinę lub znajomych. Prezydent Gronkiewicz-Waltz przesłała wstępną propozycję rozwiązań systemowych posłom PO.

Według tej propozycji powstańcy mieliby za pobyt w DPS nie płacić nic, a kosztami ich pobytu podzieliłby się po połowie rząd z samorządem.

- Szacuje się, że z takiej propozycji w najbliższym roku mogłoby skorzystać ok. 300 powstańców – uważa poseł PO Marcin Święcicki. - Z kolei według mojej oceny to będzie nie więcej niż ok. 100 osób – dodaje.

Poseł przypomina, że wprawdzie kombatanci mają pierwszeństwo przy przyjęciach do DPS, ale niezależnie od zasług, muszą płacić pełny koszt pobytu w takim ośrodku. - A nie wszystkich na to stać – dodaje poseł Święcicki.

Powstańców Warszawskich pozostało ich ok. 2 tys., z czego połowa mieszka w Warszawie. W zależności od tego, ile osób skorzysta z takiej propozycji, koszt dla budżetu państwa wyniósłby od 3 do 9 mln zł rocznie i tyle samo dla budżetu miasta.

zyciewarszawy.pl