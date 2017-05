Ożarów nie chce wielkiej Warszawy

4 czerwca w gminie Ożarów Maz. odbędzie się referendum w sprawie poselskiego projektu o ustroju Warszawy. Samorząd mobilizuje mieszkańców do głosowania.

Ożarów Mazowieckie będzie kolejną gminą, w której odbędzie się referendum w sprawie przygotowanego przez PiS projektu ustawy o ustroju Warszawy. Pomimo tego, że klub PiS zadeklarował wycofanie go z Sejmu, samorządowcy przeprowadzą referendum. Mieszkańcy będą mogli wziąć w nim udział w godz. 7 - 21. Głosowanie będzie odbywało się w lokalach wyborczych.

Władze samorządowe liczą na frekwencję, która przekroczy 30 procent. Co pozwoli uznać wyniki głosowania. Samorządowcy przeprowadzili w tej sprawie spotkania z mieszkańcami wszystkich gminnych miejscowości. Namawiali do pójścia do urn 4 czerwca.

W Dzień Samorządu Terytorialnego odbyło się spotkanie gospodarzy gmin na temat współpracy Warszawy i okolicznych samorządów w ramach metropolii teraz i w przyszłości.

- Wycofanie przez PiS z Sejmu projektu ustawy o ustroju Warszawy to sukces samorządowców i mieszkańców, którzy aktywnie włączyli się w działania i przez wiele miesięcy demonstrowali sprzeciw wobec projektu. Zaangażowaliśmy się we wspólną walkę i zwyciężyliśmy. Pokazaliśmy jedność oraz zaprezentowaliśmy opinii publicznej fakty dotyczące naszej dotychczasowej współpracy w ramach metropolii. Pokazaliśmy, że metropolia działa, a my realizujemy wspólne projekty - mówiła Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy.

- Chcemy budować metropolię warszawską 2.0. Będziemy rozwijać współpracę między radnymi gmin metropolii. Już dziś zapraszam na kongres rad gmin, który odbędzie się jesienią – mówiła Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy.

Celem spotkania pod hasłem „Metropolia warszawska 2.0" było podjęcie rozmów na temat dalszego harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego gmin i powiatów metropolii w perspektywie finansowej 2020+.

Samorządowcy deklarowali, że chcą budować metropolię, bez skupiania się na zmianach ustrojowych. Mechanizmy współpracy będą tworzone na bazie doświadczeń zdobytych podczas realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, z uwzględnieniem poszerzenia do obszaru „warszawskiego stołecznego" NUTS2, który został wydzielony w 2016 r.

Ten obszar składający się z 70 gmin będzie podstawą wdrażania funduszy europejskich w perspektywie 2020+ i traktowany jest jako docelowe ustalenie granic przebiegu Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

Samorządowcy podkreślali podczas spotkania, że metropolia działa i są realizowane wspólne inwestycje i projekty podnoszące jakość usług dostarczanych mieszkańcom metropolii. Zgodnie z danymi za ostatnie 10 lat opublikowanymi przez UE to właśnie Warszawa wraz z całą metropolią była najszybciej rozwijającym się regionem Europy. W ostatniej dekadzie, gdy w Pradze odnotowano wzrost na poziomie 12 proc., w Budapeszcie - 18 proc., Warszawa osiągnęła 57 proc.

W 2014 r. Warszawa razem z 39 gminami zawarła porozumienie o współpracy metropolitalnej, które dzisiaj jest podstawą współdziałania w kluczowych kwestiach związanych z rozwojem gospodarczym i społecznym naszych lokalnych wspólnot. Realizują wspólnie m.in. inwestycje w parkingi P+R, trasy rowerowe czy wspólną promocję gospodarczą firm. W 2007 r. wprowadziły "Wspólny Bilet". Dziś w systemie transportu metropolitalnego są 33 gminy. Ze wspólnego metropolitalnego transportu korzysta coraz więcej pasażerów – na przestrzeni ostatnich kilku lat jest to wzrost o 20 proc.

W ramach współpracy z okolicznymi gminami w zakresie wspólnego systemu komunikacyjnego od 1 czerwca 2017 r. wprowadzone zostaną udogodnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej: tańsze bilety dla podróżujących w 1. i 2. strefie, bilety grupowe dla uczniów oraz 3-dniowe dla turystów.

– Pamiętajmy również o tym, że gminy na Mazowszu mają najlepszą edukację. Bo mamy „transfer" edukacyjny, właśnie dzięki transportowi publicznemu, nasza młodzież jest mobilna i uczy się w dużych ośrodkach edukacyjnych jak na przykład Warszawa – podkreślał Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej.

Przypomnijmy, że pod koniec stycznia do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, który zakładał, że stolica stałaby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, obejmującą ponad 30 gmin. Projekt został wycofany po protestach samorządowców i mieszkańców. Samorządowcy podejmowali liczne uchwały wyrażające sprzeciw wobec planowanej zmiany ustroju.

Pierwsze referendum odbyło się w Legionowie, gdzie 26 marca przy niemal 47 proc. frekwencji aż 94,27 proc. głosujących powiedziało nie przyłączeniu ich miasta do proponowanej w projekcie "mega Warszawy". Mieszkańcy Nieporętu równie stanowczo wypowiedzieli się na temat projektu w referendum - 96,09 proc. zagłosowało przeciw, „za" było 170 osób, czyli niespełna 4 proc. głosujących. Frekwencja wyniosła 39,5 proc.

