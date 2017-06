Warszawa dekomunizuje ulice

Ruszają konsultacje społeczne związane ze zmianą patronów niektórych stołecznych ulic. Zmiany nazw wymusza ustawa o IPN.

Ruszają zainicjowane przez Radę Warszawy konsultacje społeczne zmian nazw wybranych ulic w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu. Potrwają one do 31 lipca.

Konsultacje obejmą spotkania w dzielnicach, możliwość wypowiedzenia się on-line oraz w formie tradycyjnej - w wydziałach obsługi mieszkańców urzędów dzielnic.

W kwietniu 2016 roku Sejm RP przyjął ustawę, która nakazuje, by osoby, wydarzenia czy daty związane z komunizmem lub z innym ustrojem totalitarnym nie były upamiętniane przez m.in. nazwy ulic. Oznacza to, że wszystkie samorządy w Polsce muszą zmienić takie nazwy do 1 września 2017 roku. Rada miasta stołecznego Warszawy zdecydowała, żeby spytać mieszkańców o opinię w sprawie zmiany nazw 12 ulic.

jak przypominają miejscy urzędnicy w Warszawie dekomunizacja nazw ulic była już przeprowadzana po 1989 roku, jednak według Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) nie była kompletna.

Urzędnicy dodają, że zmiana nazw ulic oznacza potencjalne koszty dla mieszkańców, z których większość poniesie administracja samorządowa i rządowa oraz dla przedsiębiorców. Oznacza też, że konieczna będzie wymiana dokumentów i tabliczek z numerami porządkowym na budynkach i nieruchomościach. Wymianę dokumentów można rozłożyć na kilka lat.

Rada Warszawy podjęła inicjatywę przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany nazw następujących ulic:Juliana Bruna (Mokotów), Józefa Ciszewskiego (Ursynów), Jana Kędzierskiego (Bemowo), Anastazego Kowalczyka (Białołęka), Heleny Kozłowskiej (Mokotów), Zygmunta Modzelewskiego (Mokotów), Gustawa Reichera (Targówek), Lucjana Rudnickiego, (Bielany), Wincentego Rzymowskiego (Mokotów), Wacława Szadkowskiego (Bemowo),Jana Szałka (Wola), Związku Walki Młodych (Ursynów).

zw.com.pl