Turystyka nakręca Warszawę

Wkład turystyki w PKB stolicy wyniósł w 2016 r. ponad 15 miliardów złotych.

W ubiegłym roku w stolicy odnotowano 9,6 mln przyjazdów turystów, w tym 2,7 mln cudzoziemców. Jeśli jednak uwzględnimy wizyty bez noclegu, to okazuje się, że liczba odwiedzających miasto przekroczyła 20 mln.

Wśród obcokrajowców najliczniejszą grupę stanowili Brytyjczycy (12 proc.), Niemcy (11 proc.) oraz Francuzi (7 proc.).

- Warszawa staje się coraz bardziej atrakcyjna, jako cel wyjazdów wypoczynkowych i biznesowych. Nasze miasto jest nie tylko czyste, bezpieczne i świetnie skomunikowane, ale też pełne atrakcji kulturalnych i rozrywkowych. Turyści doceniają to, jak wiele mamy do zaoferowania. A to przekłada się na realne korzyści finansowe i wizerunkowe – podkreśla Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy.

Średnia kwota wydatków podczas pobytu w mieście wyniosła w ubiegłym roku 739 zł. Krajowi turyści zostawili w stolicy średnio 402 zł, natomiast zagraniczni ponad trzykrotnie więcej – 1482 zł.

Wyniki badania dowodzą, że turystyka ma realne znaczenie dla finansów stolicy i jej mieszkańców. Wkład branż turystycznych w PKB Warszawy wyniósł w 2016 roku 15,4 mld złotych, a zatrudnienie przekroczyło 70 tys. osób.

Jaka jest opinia gości na temat Warszawy? Średnia ocena atrakcyjności turystycznej stolicy w dziesięciopunktowej skali wyniosła 8,18. Wśród szczególnie pozytywnych wrażeń turyści najczęściej wymieniali interesujące miejsca i zabytki, przyjaznych ludzi i dobrą gastronomię. Największe atrakcje turystyczne w Warszawie to według polskich turystów Muzeum Powstania Warszawskiego (wskazało na nie 34 proc. badanych), Stare Miasto (26 proc.) i Muzeum Łazienki Królewskie (18 proc.). Nieco inne preferencje mają obcokrajowcy, którzy wyróżnili Stare Miasto (48 proc.), Pałac Kultury i Nauki (16 proc.) oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (13 proc.).

„Turystyka w Warszawie. Raport 2016" opracowany przez SBT powstał na podstawie blisko 200 różnorodnych źródeł: badań, opracowań, informacji prasowych i artykułów, stron internetowych czy informacji zebranych bezpośrednio od działających w stolicy instytucji.

zw.com.pl