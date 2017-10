Miasto wykupi roszczenia

Miasto odkupi prawa i roszczenia od beneficjentów ostatecznych decyzji o ustanowieniu użytkowania wieczystego.

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zdecydowała, że na ten cel w 2018 roku zostanie przeznaczonych 40 mln zł.

- Kontynuujemy nasze działania w zakresie ochrony lokatorów, które umożliwiła nam „mała ustawa reprywatyzacyjna" i wprowadzamy ujednolicone, transparentne kryteria dotyczące wykupu praw i roszczeń od beneficjentów decyzji reprywatyzacyjnych. Naszym priorytetem są zawsze mieszkańcy. Dodatkowo ograniczymy również skalę spadku liczby lokali pozostających w naszym zasobie komunalnym. Dlatego podjęłam decyzję w tej sprawie – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy.

Mała ustawa reprywatyzacyjna (Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy), która weszła w życie 17 września 2016 r. wprowadziła zapisy dotyczące sprzedaży praw i roszczeń dekretowych, których trzeba dokonywać u notariusza, a miasto może skorzystać z pierwokupu, jeśli dotyczą gruntów miejskich.

Od 17 września 2016 roku do sierpnia 2017 roku ratusz skorzystał z tego prawa osiem razy – kupując m.in. prawa i roszczenia do dwóch kamienic - przy ul. Grochowskiej 230 A oraz przy ul. Dąbrowskiego 12. Proces ten będzie kontynuowany i rozszerzony o nowe systemowe rozwiązania dotyczące nabywania praw i roszczeń do nieruchomości, dla których zostały wydane ostateczne decyzje o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego, ale nie doszło jeszcze do podpisania aktu notarialnego.

- Dzięki naszemu rozwiązaniu budynki z lokatorami pozostaną w naszym zasobie lub do niego powrócą. Jednak trzeba pamiętać, że przede wszystkim z takiego rozwiązania muszą chcieć skorzystać beneficjenci decyzji – mówi Magdalena Młochowska, pełnomocnik Prezydenta Warszawy do spraw rozwiązywania problemów mieszkaniowych lokatorów zamieszkałych w budynkach zwracanych.

