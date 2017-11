Opozycja razem w stolicy

Ogłoszenie wspólnego kandydata Nowoczesnej i PO zaskoczyło nawet posłów z partii Ryszarda Petru.

Podczas porannej konferencji prasowej w Sejmie Ryszard Petru i Grzegorz Schetyna ogłosili, że obecny na konferencji Rafał Trzaskowski będzie kandydatem na prezydenta stolicy, a Paweł Rabiej – który przez wiele miesięcy toczył już kampanię w Warszawie i ma przygotowany program – będzie kandydatem na wiceprezydenta.

– Zjednoczona opozycja staje się faktem. Zawsze byłem zwolennikiem gry zespołowej – powiedział na konferencji prasowej Rabiej, który jeszcze kilka tygodni temu zwracał uwagę, że Trzaskowski kontynuuje wizję Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Względy wewnętrzne?

Radości z porozumienia nie kryli w czwartek politycy Platformy. – To trudny przykład porozumienia, ale symboliczny dla całego kraju – powiedział Grzegorz Schetyna. Wspólna konferencja prasowa była jednak kompletnym zaskoczeniem dla wielu polityków Nowoczesnej. Bo chociaż w wypowiedziach w jej trakcie Petru mówił o nowej ordynacji wyborczej, to nie ma wątpliwości, że ogłoszenie porozumienia było też podyktowane względami wewnętrznymi.

W sobotę odbędą się wybory na przewodniczącego partii. Petru i Schetyna podkreślali na konferencji, że Warszawa to dopiero początek szerszego porozumienia, które będzie obejmować nie tylko duże miasta, ale i sejmiki. Wśród polityków PO, z którymi rozmawialiśmy, można spotkać się z opinią, że niezależnie od tego, kto w sobotę wygra w wyborach na przewodniczącego Nowoczesnej, to porozumienie stało się już politycznym faktem, bo Katarzyna Lubnauer nie będzie już w stanie się z niego wycofać. Powszechna jest też opinia, że wspólny kandydat to duży sukces Schetyny, który po słownych deklaracjach o chęci zjednoczenia opozycji pokazał wreszcie realne rezultaty.

Katarzyna Lubnauer mówiła w czwartek, że decyzja o poparciu Trzaskowskiego nie była z nią uzgodniona.

– Porozumienie dla Polski jest nam potrzebne, ale musi być na zasadach partnerskich, otwartych też na inne ugrupowania – mówiła. I jak przekonywała, powinno także obejmować popieranie przez PO kandydatów Nowoczesnej w dużych miastach, jak Ewy Lieder w Gdańsku czy Michała Jarosa we Wrocławiu.

Nie jest jasne, czy i ilu z 300 delegatów Nowoczesnej uzna działanie Petru za szkodliwe dla partii. W najbliższych kilkudziesięciu godzinach okaże się więc, czy Lubnauer zdoła ich przekonać, że ma lepszy plan na wybory samorządowe niż obecny przewodniczący.

– Sytuacja jest tak dynamiczna, że nikt nie może być niczego pewny – mówi nam inny polityk Nowoczesnej. Ale zastrzega, że w kuluarowych rozmowach w ostatnich dniach można było usłyszeć, że Ryszard Petru ma już policzone poparcie, a w sobotę wynik będzie jednoznaczny, na korzyść obecnego przewodniczącego. W sobotę okaże się, na ile wiarygodne były te wyliczenia.

Wyborcze przesłanie Petru

W przesłaniu do delegatów, które poznała „Rzeczpospolita", Petru powoła się na porozumienie, które 11 listopada miała podpisać opozycja. „W momencie przedłożenia przez PiS projektu nowej ordynacji wyborczej, toczące się rozmowy przyspieszyły. Wprowadza ona efektywny próg wyborczy do sejmików na poziomie 17 proc. Czyli de facto system dwupartyjny. W tej sytuacji porozumienie jest konieczne. To wymaga od nas politycznej dojrzałości, odpowiedzialności i skuteczności" – pisze Petru, który dodaje, że rozmowy o innych miastach się toczą, tak samo jak dyskusje z innymi podmiotami.

W Nowoczesnej atmosfera jest jednak bardzo napięta. – To już będzie inna partia po sobotniej konwencji, niezależnie od tego, kto wygra – podsumowuje ostatnie dni jeden z jej polityków.

"Rzeczpospolita"