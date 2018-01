Warszawa stabilna finansowo

Agencja Fitch Ratings nadała Warszawie długoterminowy międzynarodowy rating. Z kolei Agencja Moody's potwierdziła ocenę wiarygodności kredytowej na poziomie A2 z perspektywą stabilną.

22 grudnia 2017 r. agencja Fitch Ratings po raz pierwszy nadała Warszawie rating międzynarodowy na poziomie A- oraz potwierdziła rating krajowy miasta na poziomie AAA(pol). Są to najwyższe możliwe oceny wiarygodności kredytowej i obie przyznane zostały z perspektywą stabilną. Fitch Ratings potwierdził także długoterminowy rating krajowy „AAA(pol)" dla programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł oraz wszystkich emisji dokonanych przez miasto w ramach tego programu.

Decyzja ratingowa odzwierciedla pogląd Fitch, że w średnim okresie Warszawa utrzyma dobre wyniki operacyjne oraz bezpieczne wskaźniki długu. Decyzja bierze również pod uwagę poziom gotówki, który zabezpiecza obsługę zadłużenia oraz bogatą i zróżnicowaną gospodarkę lokalną z mocną bazą podatkową. Pozytywnie oceniona została również prowadzona polityka zarządzania długiem Warszawy mająca na celu dywersyfikację źródeł zadłużenia, wydłużenie terminu jego zapadalności, zmniejszenie ekspozycji na ryzyko stopy procentowej oraz ograniczenie kosztów jego obsługi.

Natomiast 20 grudnia 2017 r. agencja Moody's Investors Service potwierdziła ocenę wiarygodności kredytowej Warszawy, wyznaczonej w skali międzynarodowej na poziomie A2 z perspektywą stabilną. Jest to również najwyższa możliwa do osiągnięcia ocena równa ocenie ratingowej Polski, ponieważ rating państwa wyznacza górny pułap ocen możliwych do uzyskania przez podmioty z danego kraju (tzw. sovereign ceiling).

Warszawa po raz pierwszy otrzymała ocenę ratingową od agencji Moody's 20 grudnia 2007 r. – poziom A2. Od tego czasu utrzymuje najwyższą możliwą do osiągnięcia ocenę wiarygodności kredytowej równą ocenie Polski. Agencja brała pod uwagę bardzo dobre wyniki finansowe Warszawy, umiarkowany poziom zadłużenia, wysoką zdolność do finansowania zadań inwestycyjnych ze środków własnych oraz stabilny poziom płynności finansowej.

