Kampania przeciwko ksenofobii

Rozpoczęła się kampania społeczna „Warszawiacy się nie boją”.

- Nie ma zgody na podgrzewanie atmosfery strachu wobec uchodźców oraz akceptację aktów agresji, także wobec cudzoziemców mieszkających już w stolicy. Naszym obowiązkiem nie jest stawianie murów, tylko budowanie mostów. Mamy nadzieję, że kampania wzbudzi większą empatię i chęć włączenia się w pomoc najbardziej potrzebującym – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy.

O tym jaka jest skala nienawiści wobec uchodźców mogą świadczyć zarejestrowane w 2017 roku w stolicy zdarzenia. Urząd podaje kilka z nich: wolska policja zatrzymała grupę mężczyzn, którzy pobili obywatela Mali, trzech mężczyzn zaczepiało i grozić Hindusce w autobusie linii N44, przez kilka miesięcy nieznani sprawcy demolowali kawiarnię pewnego Irańczyka i wysyłali listy z pogróżkami, na Mokotowie para Ukraińców została pobita, a następnie spryskana gazem łzawiącym przez przechodzącego obok mężczyznę, Etiopczyk Salomonem Demissie został zaatakowany przed blokiem, w którym mieszka na warszawskich Bielanach, 23-letni student z Indii został pobity w autobusie w Wawrze, mężczyzna greckiego pochodzenia został zaatakowany w autobusie linii 109.

W kampanii biorą udział: Halina, uczestniczka Powstania Warszawskiego, dwukrotnie odznaczona Krzyżem Walecznych, dziś jednoznacznie wypowiada się „Warszawiacy się nie boją pomagać uchodźcom", Rafał, motorniczy warszawskich tramwajów, który podczas swojej pracy pomagał zaatakowanym imigrantom, Marta i Piotr, młodzi warszawscy przedsiębiorcy pracujący na co dzień we własnej stolarni, których córeczki chodzą z dziećmi imigranckimi do przedszkola, Natan, który ucząc się w Akademii Sztuk Pięknych, na co dzień obcuje z wieloma cudzoziemcami.

- Wszyscy jesteśmy ludźmi, powinniśmy sobie pomagać. Nie możemy się godzić z falą nienawiści, która jest skierowana w stronę osób, które zostały zmuszone do porzucenia swojego domu i muszą szukać szczęścia w zupełnie nowym otoczeniu. Nie możemy być tchórzami i udawać, że nie widzimy tego co się dzieje – powiedział pani Marta podczas konferencji.

- Kampania będzie prowadzona w Warszawie do 4 marca, z wykorzystaniem 30 sekundowego spotu prezentowanego na monitorach w komunikacji miejskiej oraz grafik prezentowanych na nośnikach zewnętrznych. Wydrukowane plakaty trafią także do ponad 900 warszawskich szkół, instytucji kultury i ośrodków sportu. Chcemy, aby ta kampania była widoczna i stała się przyczynkiem do rozmowy o sytuacji uchodźców w naszym społeczeństwie – mówi Karolina Malczyk, wicedyrektor Centrum Komunikacji Społecznej.

W ramach kampanii została uruchomiona strona internetowa, która zawiera podstawowe informacje o uchodźcach i cudzoziemcach w Warszawie, wsparciu miasta. Jej ważnym elementem jest baza kontaktowa do organizacji pozarządowych lub miejskich udzielających wsparcia uchodźcom. Na stronie znajdują się scenariusze lekcji oraz informacje, które mogą być pomocne dla nauczycieli, którzy chcą w szkołach prowadzić lekcje dotyczące wielokulturowości, uchodźctwa i migracji.

