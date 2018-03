Na bulwarach można pić alkohol

Stołeczni radni wycofali zakaz spożywania alkoholu na całym nadwiślańskim bulwarze.

9 marca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która wprowadziła całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. Wcześniej zakaz obowiązywał wyłącznie na ulicach, placach i w parkach. Zgodnie z nowymi przepisami, gmina może wprowadzić odstępstwo od całkowitego zakazu.

– Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, dlatego wykorzystaliśmy tę możliwość i zastosowaliśmy w Warszawie odstępstwo od tego zakazu na lewym brzegu Wisły – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

Terenem wolnym od zakazu będzie obszar rozciągający się od bulwaru Flotylli Wiślanej (wejścia na mostek nad bramą do Portu Czerniakowskiego), przez B.Grzymały-Siedleckiego, gen. G. S. Pattona, J. Karskiego, po bulwar Z. Religi (do końca bulwaru schodkowego przy żoliborskiej plaży). Granicę wyznaczy położona najbliżej Wisły droga rowerowa lub chodnik. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Od zawsze wiele osób spożywa tam napoje alkoholowe. Do tej pory nie było to zabronione, co przez lata nie było oczywiste. Wątpliwości rozwiało orzeczenie sądowe z 2017 r. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie spożywanie alkoholu na bulwarach – w myśl wówczas obowiązujących przepisów ustawy – nie było wykroczeniem. Dopuszczenie spożywania alkoholu w tym miejscu nie wpłynęło jednak na pogorszenie bezpieczeństwa. Co więcej – z analiz Straży Miejskiej wynika, że z każdym rokiem na bulwarach jest coraz mniej negatywnych zachowań, które wymagają podjęcia interwencji. Liczba zdarzeń odnotowanych przez strażników związanych z zakłócaniem porządku publicznego czy spożywaniem alkoholu w 2017 r. spadła aż czterokrotnie w porównaniu do 2015 r.

