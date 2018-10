Z biletem do metropolii

Ożarów Mazowiecki – III miejsce wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich

Ponad 23-tysięczny Ożarów Mazowiecki to dynamicznie rozwijająca się gmina przyjazna mieszkańcom i inwestorom. Jej atuty to bliskość Warszawy, sprawna komunikacja i dobrze rozwinięty system placówek oświatowych. Gmina dba o jakość życia mieszkańców, czego przykładem inwestycje proekologiczne: wymiana pieców, ekologiczne oczyszczalnie, usuwanie azbestu. Co roku na inwestycje – głównie oświatowe –przeznacza się ok. 50 mln zł. Dlatego od ośmiu lat gmina otrzymuje tytuł Samorządowy Lider Edukacji. Co roku remontuje lub otwiera nową szkołę lub przedszkole. Obecnie trwa budowa nowoczesnej szkoły w Ołtarzewie dla 650 uczniów.

Gmina ma już za sobą duże inwestycje kanalizacyjne oraz prace poprawiające system uzdatniania wody pitnej.

Dużą część budżetu inwestycyjnego władze przeznaczają na remonty i budowę dróg, inwestycje w miejską rekreację – przykłady to m.in. nowa hala rekreacyjno-sportowa w Kręczkach, termomodernizacja pływalni miejskiej i rewitalizacja parku. Niedługo mieszkańcy będą mogli korzystać z nowego ośrodka zdrowia, w planie jest budowa Centrum Kultury.

Ożarów Maz. posiada certyfikat Samorząd Przyjazny Firmom 2017 – gmina stwarza korzystne warunki do rozwoju małych, rodzinnych firm, jak i tych największych poprzez różne działania w zakresie tworzenia prawa miejscowego.

Kolejne działanie ułatwiające życie mieszkańcom to ostatnio wprowadzony bilet metropolitalny, dzięki czemu mogą oni zaoszczędzić do 720 zł rocznie.

Od pięciu lat gmina wspiera rodziny wielodzietne poprzez system zniżek i ulg w ramach ożarowskiej karty rodziny 3+. W 2017 roku z karty skorzystało blisko 700 osób. ©℗ —graż

