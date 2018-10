Miasto nie zwraca nieruchomości

Mała ustawa reprywatyzacyjna pozwala ratuszowi nie zwracać obiektów wykorzystywanych na cele publiczne. Wydano decyzje odmowne dotyczących m.in. Akademii Sztuk Pięknych.

Dzięki „małej ustawie reprywatyzacyjnej" uratowano siedzibę Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Na tej podstawie ratusz wydał 64 decyzje odmawiające ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy zwana potocznie „małą ustawą reprywatyzacyjną" obowiązuje od 17 września 2016 r. - jej projekt przygotowało miasto.

Od tego czasu miasto nie zwraca już nieruchomości wykorzystywanych i przeznaczonych na cele publiczne. Decyzje odmowne dotyczyły m.in. terenów: Szkoły Podstawowej nr 9 im. Stefana Grota Roweckiego, Szkoły Podstawowej nr 212 im. Krystyny Krahelskiej, byłego Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów, XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Dobiszewskiego, Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego, Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Przedszkola Publicznego nr 144 „Zaczarowany ołówek", Przedszkola nr 162 „Saski Zakątek", Przedszkola Publicznego nr 114, - żłobka nr 20 przy ul. Kruczej, ogródków działkowych przy ul. Sypniewskiej, Racławickiej, Augustówka i Statkowskiego, parku Skaryszewskiego, parku Promenada, Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów, Jednostki Badawczo Rozwojowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, Instytutu Chemii Fizycznej Państwowej Akademii Nauk, - Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Komendy Głównej Straży Granicznej, Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Krakowskie Przedmieście 5.

Mała ustawa wprowadziła również możliwość zakończenia postępowań dotyczących tzw. „śpiochów", czyli nieruchomości, co do których wiele lat temu został złożony wniosek, ale wnioskodawcy zaprzestali później dalszych działań zmierzających do ich odzyskania.

Ogółem wydano ponad 70 decyzji dotyczących tzw. śpiochów, dzięki czemu miasto odzyskało 60 nieruchomości, w których znajdują się 272 lokale miejskie.

