Trzaskowski prezydentem stolicy

Rafał Trzaskowski został w czwartek zaprzysiężony na prezydenta Warszawy. Mandaty dostali również nowi radni stolicy.

W piątek Trzaskowski ma przedstawić swoich najbliższych współpracowników oraz zasady współpracy w samym ratuszu i między dzielnicami. – W poniedziałek zaprezentuję najważniejsze priorytety programowe i jak będą realizowane w przeciągu najbliższych miesięcy – zapowiedział Trzaskowski.

Pod znakiem zapytania stoją niektóre obietnice prezydenta wybranego z poparciem Koalicji Obywatelskiej, jak przedstawienie audytu rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz czy rewitalizacja stadionu Skry.

Hanna Gronkiewicz-Waltz przekazała Rafałowi Trzaskowskiemu insygnia władzy prezydenckiej i zaapelowała do prezydenta, by nie zapomniał, że to mieszkańcy go wybrali. – Celem jest służba mieszkańcom – przypomniała.

- Panie Prezydencie nie lubię udzielać rad, ale Warszawa to wymagające miasto do zarządzania. Ogrom pracy i wielość zagadnień - powiedziała podczas sesji Hanna Gronkiewicz-Waltz. - Drogi Rafale, nigdy nie zapomnij, że to warszawiacy Cię wybrali. Będą Cię w ciężkich chwilach bronić. To służba na rzecz mieszkańców. To oni są naszymi pracodawcami – podkreśliła.

- Mój plan dla Warszawy poparło ponad pół miliona warszawianek i warszawiaków – powiedział po zaprzysiężeniu Rafał Trzaskowski, Prezydent Warszawy. - Czuję to zobowiązanie. Chcę jasno powiedzieć, że moje zobowiązanie będę wypełniał dzień po dniu. Program, który przygotowałem wspólnie z Koalicją Obywatelską, będę realizował nie tylko dla tych, którzy mnie wybrali, którzy udzielili mi poparcia. Hasło w kampanii to „Warszawa dla wszystkich" i zgodnie z tym zobowiązaniem będą dbać również o ich interesy – podkreślił nowy prezydent Warszawy.

Zwracając się do radnych miejskich, którzy także na tej sesji złożyli ślubowanie, powiedział: - Współpraca z Radą będzie moim absolutnym priorytetem. Pełna transparentność, współpraca już na etapie planowania i na każdym kolejnym – to moje i moich współpracowników zobowiązanie wobec Rady, które dziś składam. - Był czas obietnic, teraz jest czas realizacji. Był czas dyskusji i sporów, teraz jest czas wspólnej pracy dla dobra warszawianek i warszawiaków – podkreślił prezydent stolicy.

Rafał Trzaskowski, urodził się 17 stycznia 1972 roku w Warszawie. Absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 2004 r. obronił doktorat. Poseł na Sejm RP VIII kadencji i wiceprzewodniczący Komisji ds. UE, Wiceprzewodniczący EPP, analityk i wykładowca akademicki.

W rządzie Ewy Kopacz wiceminister Spraw Zagranicznych ds. Unii Europejskiej oraz pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Rady Europejskiej. Odpowiedzialny za politykę europejską rządu prowadził w imieniu premier Kopacz najważniejsze z punktu widzenia Unii Europejskiej negocjacje (sankcje UE wobec Rosji, bezpieczeństwo energetyczne). Koordynował również prace wszystkich resortów, które zaangażowane są w prace na poziomie UE. W rządzie Donalda Tuska minister administracji i cyfryzacji (2013-2014) - zajmował się sprawami cyfryzacji a wśród nich: ochroną danych osobowych w sieci, cyberbezpieczeństwem i dostępnością treści w Internecie dla niepełnosprawnych. W działce administracji odpowiedzialny za nadzór nad wojewodami a także niesienie pomocy poszkodowanym przez powodzie czy gwałtowne zjawiska meteorologiczne.

W latach 2009- 2013 poseł do Parlamentu Europejskiego oraz członek Komisji Konstytucyjnej. Brał udział w negocjacjach wieloletniego budżetu UE na lata 2014-2020, z którego do Polski trafi 400 mld złotych. Pracował także w Komisji Rynku Wewnętrznego oraz Ochrony Konsumentów zajmując się sprawami cyfrowymi, e-handlem, prawem konsumenckim a także nowym prawem zamówień publicznych.

W latach 2004-2009 doradca Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego Jacka Saryusz-Wolskiego oraz delegacji Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim.

Wykładowca akademickim w Collegium Civitas w Warszawie (od 2000 roku), wykładał też w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (1998-2009). Przez wiele lat analityk w Centrum Europejskim – Natolin. 21 października 2018 r. R. Trzaskowski wygrywa wybory na urząd prezydenta m.st. Warszawy otrzymując 56,6 proc. głosów. Zostaje zaprzysiężony 22 listopada 2018 r.

Rafał Trzaskowski jest żonaty, ma dwójkę dzieci.

"Rzeczpospolita"