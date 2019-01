Warszawa ma budżet

Więcej pieniędzy na edukację, żłobki, transport, kulturę i walkę o czyste powietrze – to priorytety w budżecie Warszawy.

Jednym z priorytetów projektu budżetu Warszawy na 2019 rok są nakłady na oświatę, które wynoszą – 4 mld 916 mln zł. To największa pozycja w budżecie miasta. Przeznaczymy więcej środków na bieżące zadania, między innymi na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli i dalsze dostosowywanie szkół do podwójnego rocznika uczniów.

W 2019 r. nauczyciele kontraktowi z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym otrzymają ze środków miasta 270 zł brutto podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, a nauczyciele stażyści z tymi samymi kwalifikacjami - 250 zł brutto. Na ten cel miasto przeznaczyło 39 mln zł, a podwyżki obejmą łącznie 9,6 tys. osób. Do 2023 r. zbudowanych zostanie 19 nowych przedszkoli dla 3 300 dzieci oraz 14 szkół dla 10 600 uczniów. Na ochronę zdrowia i pomoc społeczną zaplanowaliśmy w 2019 r. 2 mld 449 mln zł.

W tegorocznym budżecie jak i w latach do końca kadencji tj. do 2023 r. jest dodatkowo 771 mln zł na opiekę nad najmłodszymi warszawiakami. W latach 2019-2045 zaplanowaliśmy 8,2 mld zł. Zgodnie z zapowiedzią, od września dzieci będą miały bezpłatną opiekę w miejskich żłobkach i prywatnych o standardzie zbliżonym do miejskiego, bez względu na zarobki rodziców. Dodatkowo ratusz przeznaczy 306 mln zł na budowę 36 nowych żłobków w latach 2019-2023 dla 5000 dzieci. Jeszcze w tym roku otworzone zostaną placówki na Mokotowie przy ul. Spartańskiej 2, na Woli przy ul. Ciołka 26a, na Ursynowie przy ul. Cynamonowej oraz w Wesołej – ul. Łaguny 1.

W latach 2019-2023 przeznaczymy dodatkowo 145 mln zł, m.in. na : nowy program zdrowotny dla seniorów, czyli bilans 70 i 80-latka, szczepienia przeciw HPV dla dziewczynek i chłopców w wieku 12 lat, szczepienia przeciwko grypie dla dzieci i kobiet w ciąży oraz na miejski program in vitro. Miasto sfinansuje dodatkowe dyżury lekarzy internistów i pediatrów w dni powszednie – po 2 godziny dziennie w jednej przychodni w każdej z dzielnic miasta oraz dyżury kardiologów – 2 razy w tygodniu po 2 godziny dziennie w 15 przychodniach.

W budżecie na 2019 r. jest 256 mln zł na zadania bieżące i majątkowe z zakresu rekreacji, sportu i turystyki. Warszawa zwiększy dostępność do zajęć sportowych, tak aby więcej dzieci mogło korzystać z zajęć sportowych. Rozpocznie w tym roku program zadaszenia boisk typu „orlik" i „syrenka" halami pneumatycznymi. Na ten cel Rada zaplanowała 3,2 mln zł. Oprócz tego będą kontynuowane inwestycje sportowe, w tym Młodzieżowe Centrum Sportu Polonia, modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej i ul. Potockiej, modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka i modernizacja kortów tenisowych przy ul. Sosnkowskiego.

W latach 2019-2021 ratusz deklaruje likwidację wszystkie kopciuchy w domach komunalnych. Wymiana pieca średnio kosztuje 12 tys. zł, dlatego do tej kwoty zostanie podniesiona wysokość dotacji dla osób indywidualnych. Nie będzie już kryterium dochodowego. Każdy warszawiak będzie mógł liczyć na stuprocentowy zwrot kosztów. W tym roku miasto przeznaczy 30 mln zł na walkę ze smogiem. W 2020 r. kwota będzie dwa razy wyższa - 60 mln zł, w roku 2021 wyniesie 100 mln zł, a w roku 2022 -110 mln zł. Łącznie to 300 mln zł. Pieniądze przeznaczone są m.in. na likwidację starych pieców, przyłączenie kolejnych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej i gazowej oraz dofinansowywanie odnawialnych źródeł energii.

Stołeczne ulice zyskają nowe, zielone oblicze. W ramach kompleksowego projektu „Zielone ulice Warszawy" metamorfozę przejdzie 76 dużych warszawskich arterii. Nie zapominając o parkach i osiedlowych skwerach, nadal będziemy pielęgnowali warszawskie drzewa, krzewy i sadzili ozdobne kwiaty. Dodatkowo miasto przekaże warszawskim lasom miejskim nowe tereny pod zalesienia. W latach 2019-2023 przeznaczymy dodatkowo 25 mln zł.

W 2019 r. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego przeznaczy 647 mln zł m.in. na działalność teatrów, bibliotek, muzeów oraz domów i ośrodków kultury. W budżecie na 2019 rok jest 461 mln zł na dotacje dla instytucji kultury. Kontynuuje inwestycje, w tym: budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej, pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik, TR Warszawa, modernizację Teatru Baj. To również budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia czy rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego.

Na transport i komunikację przeznaczy 4 mld 743 mln zł. Kontynuowane będą prace związane z dokończeniem II linii metra – w sumie 14 stacji oraz stacja techniczno-postojowa Karolin – łącznie ok. 16 km. Do roku 2023 w 20 lokalizacjach planuje budowę lub przebudowę przystanków, zatok oraz pętli autobusowych.

W 2019 r. podejmie pierwsze kroki związane z budową III linia metra. Na I etap tych prac przeznaczy 12,5 mln zł.

W latach 2019-2024 na budownictwo społeczne przeznaczy 272 mln zł. Wybuduje nowe mieszkania komunalne, zmodernizujemy istniejące budynki komunalne, ale też będzie partycypować w budowie mieszkań w systemie TBS.

