Taśma pakowa – gwarancja zadowolonego klienta

Urok codziennego pakowania towarów w kartony i przygotowywanie przesyłek z pewnością jest znany wielu osobom, których zajęcie polega na sprzedaży internetowej i wysyłaniu klientom pocztom zakupionych przez nich produktów. Słowo „urok” powinno być wzięte w cudzysłów, wszak nierzadko jest to wątpliwa przyjemność i to nie tylko z racji swojej monotonii, ale także przez wyzwanie, jakie niesie ze sobą „siłowanie” się z kolejnymi kartonami, tak aby były one odpowiednio zabezpieczone i nadawały się do wysyłki. Wszak wiadomo, że nie ma nic gorszego niż niezadowolony klient z powodu uszkodzonego towaru i odkrycie przyczyny tego we własnym niedopatrzeniu w czasie tworzenia paczki. Wśród specjalistycznych pomocy zapobiegających takim sytuacjom, istotną rolę spełnia taśma pakowa, usprawniająca cały proces pakowania i dająca większą pewność, że taka przesyłka nie rozpadnie się w podróży. Ale jej zastosowanie może być jeszcze większe!

Do paczek...

Oczywiście niejako z definicji przede wszystkim stosuje się taśmę przy tworzeniu pakunków i tu są jej największe zalety – zabezpieczenie zawartości kartonu i ich trwałe zamykanie, uniemożliwiające przypadkowe otwarcie w czasie transportu. Jej wytrzymałość jest wynikiem naturalnego kleju produkowanego z kauczuku – tym samym gwarantuje nie tylko trwałość w naturalnych warunkach, ale również dużą odporność na mrozy i wilgoć. Kolejną istotną zaletą taśmy pakowej jest fakt, że nie pozostawia po sobie śladów kleju, co jest istotne, zwłaszcza gdy zabezpieczamy nimi cenniejsze przedmioty, np. mocując za jej pomocą tekturę falistą do mebli podczas przeprowadzki.

W zależności od tego, jaki rodzaj powierzchni będziemy sklejać, mamy do wyboru kilka rodzajów taśm. Akrylowe są pokryte warstwą kleju akrylowego, bardzo dobrze rozciągliwe i najlepiej nadają się do sklejania opakowań foliowych i niezbyt ciężkich paczek. Taśmy hot-melt bardzo dobrze znoszą wysokie temperatury i mają większą początkową siłę klejenia, a tym samym nadają się do większych paczek. I wreszcie taśmy solvent, najbardziej uniwersalne i najmocniejsze, zniosą niemal każdą temperaturę, zarówno wysoką, jak i niską oraz zwiększoną wilgotność i zapylenie.

...i całej reszty

Rzecz jasna z racji swojej trwałości, taśmy pakowe nie ograniczają się tylko do użycia jako pomoc przy przygotowywaniu paczki do wysyłki. Mogą być pomocne chociażby w pracach domowych, gdyż mocno łączą elementy wykonane z różnych materiałów. Oczywiście w wielu przypadkach służą jako tymczasowy łącznik, ale i tak stanowią nieocenioną pomoc w każdym gospodarstwie. Chociażby wówczas gdy chcemy coś przenieść, a nie ma pod ręką odpowiedniego kartonu. Wówczas z pomocą taśmy wystarczy skleić kawałki tektury czy drewna i zrobić prowizoryczną skrzynkę, która „tu i teraz” zda egzamin na tyle, ile jest nam potrzebna. W innym przypadku pomocą posłużą w trakcie remontu, zarówno wewnątrz mieszkania, jak i pod gołym niebem. Możemy dzięki nim chociażby przymocować oznaczenia terenu, na który nie chcielibyśmy, aby ktoś w czasie prac wchodził.

